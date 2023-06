Germania: nuovo rinvio su legge transizione nel riscaldamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge prevede che, dal primo gennaio del 2024, ogni impianto di riscaldamento di nuova installazione debba essere alimentato a energia rinnovabile per almeno il 65 per cento. Questo passaggio dovrebbe essere accompagnato da ammortizzatori sociali, sussidi statali per gli utenti e periodi transitori. Un compromesso tra Spd, Verdi e Fdp potrebbe comportare che, invece di applicarsi a tutti gli edifici dal primo gennaio del prossimo anno, la normativa diventi efficace esclusivamente per quelli di nuova costruzione. Il disegno di legge di Habeck entrerebbe in vigore per le costruzioni esistenti in un secondo momento. Inoltre, dovrebbe essere introdotta quella “apertura alla tecnologia” che costituisce “un requisito importante” per la Fdp. Aumenterebbe poi il ruolo del teleriscaldamento, mentre i sussidi pubblici dovrebbero essere “più generosi”. Infine, l'obbligo di installare sistemi di riscaldamento a energie rinnovabili dovrebbe prevedere eccezioni. (Geb)