Berlusconi: Scurati (Lega), commento Romano ha dimostrato povertà umana imbarazzante

21 luglio 2021

- "Uno scivolone come troppi se ne vedono in questi giorni in commento alla scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, i più giovani che siedono nelle aule istituzionali dovrebbero imparare il rispetto prima di tutto". Così Silvia Scurati consigliere regionale della Lega in risposta al Consigliere del Pd Paolo Romano dopo il suo post sui social "lutto nazionale non è in mio nome". "Si può non aver condiviso la linea politica di Silvio Berlusconi ma non avere nemmeno rispetto per la morte di un quattro volte Presidente del Consiglio evidenzia una povertà umana imbarazzante. Il lutto nazionale è doveroso per uno statista del calibro di Berlusconi, imprenditore e politico che ha segnato per decenni la storia del nostro Paese dando lavoro a migliaia di persone e creando rapporti internazionali riconosciuti in tutto il mondo". "Forse per Romano è più corretto festeggiare la scomparsa dell'ex Premier come fatto dal circolo Arci Blob di Arcore, uno squallore e una bassezza da 'poveri comunisti' ancora oggi ridotti alla politica dell'odio per dare notizia della propria esistenza" conclude Scurati. (Com)