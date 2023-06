Ue: Pontecorvo (Leonardo), servono linee guida su difesa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa europea “nel medio termine non può servire a difendere l’Europa ma può essere solo un fattore per riequilibrare i rapporti di forza nell’ambito della Nato e dare all’Europa quel minimo di autonomia strategica per fare piccole operazioni di proprio interesse, quando gli statunitensi non vogliono intervenire”. Lo ha affermato il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, in occasione della sesta edizione dei “Dialoghi Italo-francesi, organizzato dalla Luiss Guido Carli e dall’università SciencesPo. Per il settore della difesa, ha aggiunto, e poi fondamentale “la ricerca” e dunque sarebbe utile che l’Ue “desse una linea guida sui prodotti sui cui standardizzate l’industria nazionale, oltre che finanziamenti”. (Res)