Berlusconi: Albiani (Pd), mancato minuto di silenzio per coerenza a miei valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Nella seduta di ieri di consiglio comunale "ho preferito abbandonare l'aula, senza proferire parola, al momento della commemorazione di Silvio Berlusconi. L’ho fatto con coerenza rispetto ai miei valori, al mio portato e ai cittadini e alle cittadine che rappresento" dichiara Michele Albiani, consigliere comunale PD e attivista Lgbtq+. E continua "Ho massimo rispetto per il dolore della famiglia, ma anche per la memoria del nostro Paese, ancora oggi vittima, soprattutto per quanto riguarda donne, Lgbtq+ e minoranze, di una cultura vomitevole portata avanti dalla tv spazzatura degli ultimi trent’anni e più. Potrei andare avanti, ma mi taccio. Ci sarà il tempo per analizzare e contrastare l’eredità politica, ma soprattutto culturale, che Berlusconi ci ha purtroppo lasciato". "Sulla proclamazione del lutto nazionale, invece, ho solo una parola: vergogna." chiosa Albiani. (Com)