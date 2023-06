Spagna: popolari e Vox raggiungono accordo per governare insieme nella Comunità valenciana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) e Vox hanno raggiunto un "fermo accordo di principio" per un governo di coalizione "per il cambiamento" nella Comunità valenciana. Lo ha dichiarato il candidato di Vox alla presidenza Carlos Flores Juberias, nel corso di una conferenza stampa al termine di un incontro con i popolari durato oltre due ore. Vox, tuttavia, ha deciso di sacrificare un suo candidato condannato del 2002 per abusi psicologici, coercizione, insulti e molestie nei confronti della sua ex moglie, che sarà il numero della lista per il Congresso dei deputati alle elezioni generali del 23 luglio prossimo. Il portavoce della campagna elettorale del Pp, Borja Semper, aveva definito ieri come una "linea rossa" la presenza in un eventuale governo con Vox di Flores Juberias. Flores ha indicato che saranno convocati futuri incontri per assegnare gli assessorati che ogni partito avrà, anche se ha detto che sarà un numero "proporzionale" ai risultati e che quelli di Vox avranno "peso". Flores Juberias ha dichiarato che cercherà di fare in modo che l'investitura del leader del Pp, Carlos Mazon, si concretizzi "il prima possibile" con l'obiettivo di formare un "governo solido e stabile che offra ciò che il popolo valenciano ha chiesto il 28 maggio". Secondo le prime indiscrezioni stampa, Vox avrà la presidenza dell'ufficio parlamentare valenciano e di diversi assessorati regionali. (Spm)