Russia: Opec, produzione petrolio pari a 9,6 milioni di barili al giorno ad aprile 2023

- La produzione di petrolio in Russia nell'aprile 2023 è stata di 9,6 milioni di barili al giorno. E' quanto risulta da un rapporto dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) di giugno. In precedenza, l'organizzazione ha riferito che la produzione della Russia è diminuita di 100 mila barili al giorno rispetto al marzo scorso, quando era di 9,7 milioni di barili al giorno. La produzione di idrocarburi liquidi in Russia nello stesso mese, secondo l'Opec, è diminuita di 176 mila, a 10,9 milioni di barili al giorno. L'Opec ha anche mantenuto di nuovo le previsioni per una diminuzione della produzione di idrocarburi liquidi nella Federazione Russa, che ammonterà a 10,28 milioni di barili al giorno. (Rum)