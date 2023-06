Imprese: Avs, presentati 17 emendamenti al Dl Incentivi alle Imprese secondo criteri ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio stampa gruppo Misto-Alleanza Verdi e Sinistra del Senato fa sapere che in vista di uno sviluppo economico equo e ambientalmente sostenibile, che sostenga anche il mondo del lavoro in piena evoluzione, sono stati presentati 17 emendamenti al Dl Incentivi alle Imprese nel rispetto dei criteri ambientali. La senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra e membro delle commissioni Industria e Ambiente di Palazzo Madama Aurora Floridia, ha dichiarato che ‘’le attività economiche non devono determinare danni significativi agli ecosistemi, ma contribuire attivamente agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, dando spazio anche a posti di lavoro green’’. ‘’Chiediamo – ha continuato Floridia - che nel 'codice degli incentivi', siano inseriti obblighi in linea con gli impegni del G7 per una graduale rimodulazione e successiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi. L'obiettivo è quello di riconvertire i settori economici maggiormente inquinanti e promuovere ed incentivare, con i sussidi ambientalmente favorevoli, le attività economiche a basso impatto ambientale’’.(Rin)