Energia: Di Foggia (Terna), Francia primo fornitore elettricità a Italia

- “Lo scorso anno il saldo dei flussi con la Francia è stato pari a 13,8 Terawattora” e questo la rende la nazione che “più contribuisce al fabbisogno italiano di elettricità, sia in modo diretto che indiretto, attraverso i Paesi confinanti”. A dirlo è stata Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Terna, in occasione della sesta edizione dei “Dialoghi Italo-francesi, organizzato dalla Luiss Guido Carli e dall’università SciencesPo. L'Italia - ha ricordato - è storicamente importatrice netta di energia elettrica: nel 2022 il saldo con l'estero è stato di 43 terawattora, di cui il 47,3 per cento di import e il resto di export”. (Res)