Enac: pubblicato nuovo regolamento su uso aree di atterraggio avio-eli-idrosuperfici

- Pubblicato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) il nuovo Regolamento sulla liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio delle avio-eliidrosuperfici, in linea con il quadro regolatorio europeo. Alcuni tra i punti salienti: un maggior coinvolgimento dei gestori delle aviosuperfici che, oltre a continuare a garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza, dovranno essere soggetti qualificati da Enac; il pilota sarà responsabile della sicurezza delle operazioni di volo che compie su tale area; il gestore sarà tenuto a fornire e ad aggiornare le informazioni utili ai piloti affinché possano valutare le operazioni in sicurezza su quella determinata area. La necessità di un nuovo assetto di regole deriva anche dall’aumento dell’utilizzo delle avioeli-idrosuperfici rispetto al passato e dagli aspetti della gestione in sicurezza collegati all’uso sempre più frequente dei droni, al fine di limitare le interferenze tra l’operatività dell’aviazione tradizionale con quella dei velivoli a pilotaggio remoto. Il Regolamento, pubblicato sul sito dell’Ente, entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, periodo di tempo in cui l’Enac, consapevole delle importanti novità introdotte, garantirà il proprio supporto agli operatori interessati. Verranno messi a disposizione gli strumenti e la modulistica necessari a consentire l'applicazione dei nuovi obblighi previsti dal Regolamento e saranno avviate iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutti gli stakeholder per condividere gli aspetti innovativi, oltre che per illustrare gli strumenti e le modalità di implementazione della nuova disciplina. L’Enac, pertanto, fino all'8 dicembre p.v., data dell’entrata in vigore, assicurerà a questo importante segmento del settore aereo il supporto necessario a garantire un passaggio efficace ed efficiente dall'attuale disciplina al nuovo quadro regolatorio. Le informazioni verranno veicolate anche tramite un’apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata alle avio-eli-idrosuperfici. (Com)