Polonia: fonti stampa, Kaczynski (Pis) potrebbe tornare al governo come vicepremier

- Il leader di Diritto e giustizia (Pis), Jaroslaw Kaczynski, potrebbe tornare presto al governo in Polonia. E’ quanto ha appreso il portale di informazione “gazeta.pl”, secondo cui Kaczynski sarebbe irritato dai conflitti interni alla destra al governo. A indispettire Kaczynski sarebbero, in particolare, gli scontri tra il premier, Mateusz Morawiecki, e il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, e tra il premier e il ministro delle Risorse statali, Jacek Sasin. Stando a quanto comunicato al portale da una fonte informata, il leader del Pis dovrebbe tornare ad assumere il ruolo di vicepremier, come nel periodo 2020-22, quando è stato anche a capo del comitato per la sicurezza nazionale e la difesa dell’esecutivo. Kaczynski non ha ancora preso una decisione definitiva ma, qualora lo facesse, lo comunicherà nelle prossime settimane, ha aggiunto la fonte. Il portale ha sottolineato che Kaczynski, facendo circolare questa indiscrezione, potrebbe anche voler sondare le reazioni tra i suoi collaboratori. Il ritorno del leader del Pis nella squadra di governo potrebbe peraltro coincidere con una rimozione di tutti i vicepremier attuali: il ministro della Cultura Piotr Glinski, quello della Difesa Mariusz Blaszczak, quello delle Risorse statali Jacek Sasin e l’ex ministro dell’Agricoltura Henryk Kowalczyk. (Vap)