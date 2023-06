© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Supremo di Difesa, già convocato per il 13 giugno, avrà luogo in una successiva data a motivo delle esequie del presidente Silvio Berlusconi. E' quanto comunica l'ufficio stampa del Quirinale. (Com)