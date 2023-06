Speciale difesa: Libano, premier Miqati chiede "fine violazioni israeliane dopo scontri vicino al confine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano si impegna a rispettare quanto previsto dalla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ribadisce l'importanza del coordinamento tra l'esercito libanese e la missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) per mantenere la stabilità nel sud del Paese e lungo i confini. Lo ha dichiarato il primo ministro uscente libanese, Najib Miqati, durante un incontro che si è svolto alla presenza del ministro degli Esteri uscente, Abdallah Bou Habib, e del comandante di Unifil, il generale Aroldo Lazaro. Miqati ha colto l'occasione per invitare le Nazioni Unite a fare pressioni su Israele affinché "ponga fine alle sue ripetute violazioni della 'blue line' e della sovranità libanese e a interrompere i lavori sul territorio libanese per evitare gravi tensioni". Il premier libanese ha inoltre sottolineato il "diritto del Libano di riprendere le terre occupate e di non abbandonarle". Durante un incontro che si è svolto con l'ambasciatore francese a Beirut, Anne Grillo, il ministro Bou Habib ha inoltre discusso della questione dell'Unifil, in particolare della richiesta di sopprimere il paragrafo che amplia il movimento della missione nel sud, affermando "la disponibilità dell'esercito libanese a collaborare con l'Unifil nelle sue attività". Nei giorni scorsi nel villaggio di Kfarchouba, nel sud del Libano, in prossimità del confine con Israele, si sono verificati episodi di tensione tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e un gruppo di giovani libanesi che ha cercato di rimuovere le barriere di filo spinato erette dai militari israeliani. Il comandante dell'Unifil, Aroldo Lazaro, ha invitato entrambe le parti a rispettare la "blue line" (il confine stabilito nel 2000 dalle Nazioni Unite, dopo il ritiro dei militari israeliani dal territorio del Paese dei cedri). (Lib)