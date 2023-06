Speciale difesa: Nato, capitano Stocco, Nave San Marco alle Baltops per mostrare le capacità della Marina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forme di cooperazione che esistono anche con le marine nordafricane, "in particolare la 5+5, nella quale l'Italia è fondamentale". Nato nel 1990 fra i cinque Paesi della sponda nord del Mediterraneo (Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna), e cinque della sponda sud (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia), il Forum 5+5, ha successivamente dato vita a diverse forme di collaborazione settoriale, tra cui quella nel settore della Difesa. "Siamo intervenuti recentemente, fermandoci al porto di Tangeri in Marocco, e abbiamo effettuato cooperazione di naval diplomacy con la Marina e con le unità anfibie della Marina marocchina, incrementando la nostra attività all'interno del bacino del Mediterraneo, per avere un mare sicuro e con la massima libertà di navigazione", ha proseguito Stocco. "È una mutua conoscenza, con operazioni di dimostrazioni e di scambio di idee. Una conoscenza che ci porterà a future interazioni, sempre più mirate alla cooperazione", ha poi aggiunto il capitano. Cooperazioni in corso, in questo momento, anche con i Royal Marines britannici e con i Marines statunitensi, a bordo della San Marco proprio per l'esercitazione Baltops. Attività di cooperazione che, come si apprende parlando con gli ufficiali, vanno avanti da anni, con esperienze nei rispettivi corpi e formazione reciproca. Un'esercitazione, la Baltops, che finirà il 16 giugno nella regione del Mar Baltico, che serve per testare l'interoperabilità delle truppe Nato e per addestrarle ad essere pronte ad ogni evenienza. Anche se, nonostante la vicinanza con l'enclave russa di Kaliningrad, assicura il Capitano Stocco, la regione baltica rimane "una regione come le altre. Noi operiamo qui come in molte altre parti". (Beb)