Speciale difesa: Romania-Estonia, ministri Esteri a colloquio telefonico, focus vertice Nato a Vilnius

22 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo estone, Margus Tsahkna, per discutere del prossimo vertice della Nato, in programma a Vilnius, in Lituania, l’11 e 12 luglio. È quanto ha reso noto il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato. Durante la telefonata, i due ministri hanno discusso con particolare attenzione del rafforzamento della posizione dell'Alleanza atlantica sul fianco orientale e del partenariato tra Nato e Ucraina, nonché della prospettiva che Kiev aderisca alla Nato. Aurescu ha sottolineato l'importanza di tenere approcci coordinati in vista del vertice dei leader della Nato e ha rilevato la somiglianza di posizioni e interessi di Romania ed Estonia. Tsahkna ha informato la controparte romena della sua recente visita a Kiev e delle aspettative dell'Ucraina. "Il ministro degli Esteri estone, che in precedenza ha ricoperto la carica di ministro della Difesa, ha ringraziato la Romania per il suo coinvolgimento nelle misure di difesa e deterrenza sul fianco orientale, in particolare per la ripresa della partecipazione alle missioni aree nella regione del Mar Baltico, nell'ambito dello sforzo collettivo per garantire la sicurezza della regione", ha reso noto il ministero degli Esteri di Bucarest. (Rob)