Speciale difesa: ministro bulgaro Tagarev, riarmo forze terrestri massima priorità del governo

22 luglio 2021

- Il riarmo delle forze terrestri è una delle massime priorità del governo della Bulgaria. Lo ha detto il ministro della Difesa, Todor Tagarev, all’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. “Negli anni sono stati fatti molti investimenti, soprattutto nell’aeronautica, qualche investimento è stato fatto anche nelle forze speciali, ma il riarmo delle forze di terra è in forte ritardo”, ha affermato Tagarev. Il ministro bulgaro ha sottolineato che la revisione del programma di investimenti per la difesa non ritarderà l’avvio dei principali progetti. (Seb)