Speciale difesa: Lituania, Capo di Stato Maggiore Rupsys, dovremmo investire di più in difesa antiaerea

- La Lituania dovrebbe investire maggiormente nella difesa aerea. A dirlo il capo di Stato maggiore della Difesa lituana, Valdemaras Rupsys, nel corso di un punto stampa alla base aerea di Siauliai, dove si è svolta una fase dell'esercitazione aerea della Nato Air Defender 23. "Dobbiamo investire di più e dobbiamo migliorare le nostre unità e capacità già esistenti. La nostra difesa è una delle nostre maggiori priorità, sia per me che per i leader politici", ha detto. Nuovi armamenti che potrebbero essere acquistati in futuro anche assieme agli altri Paesi baltici, ha poi aggiunto Rupsys, rispondendo a una domanda di un giornalista. "Potrebbero essere acquistati insieme. La Lituania ha iniziato già dieci anni fa ad acquistare e sviluppare le sue capacità in merito, e l'Estonia e la Lettonia si sono unite - nell'acquisto di un sistema di difesa aerea - un mese fa. Credo che ci sono possibilità di fare acquisti congiunti", ha aggiunto. (Beb)