Speciale difesa: Nato, al via Air Defender, la più grande esercitazione aerea della storia dell'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via l'esercitazione Nato "Air Defender 2023". Con 25 Nazioni partecipanti (Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Giappone, Grecia, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria, Stati Uniti e Regno Unito), oltre 10 mila uomini e 220 velivoli, l'esercitazione è la più grande dedicata all'addestramento e il dispiegamento di forze aeree nella storia della Nato. I velivoli partecipanti si concentreranno in Germania, che guiderà l'operazione e da cui è cominciata l'esercitazione, ma vedrà coinvolti anche i cieli di Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Lituania. Saranno 23 i tipi di velivoli diversi impiegati nelle operazioni militari, che mirano a simulare l'attivazione dell'articolo 5 dell'Alleanza (che prevede l'attivazione delle procedure di difesa in caso di attacco di un Paese alleato da parte di uno Stato esterno all'Alleanza), con conseguente risposta degli Stati dell'Alleanza nel cuore dell'Europa. L'esercitazione si focalizzerà sulla collaborazione fra le diverse forze aeronautiche dei Paesi coinvolti, con l'obiettivo di migliorare l'interoperabilità e la capacità di deterrenza e difesa delle forze schierate. L'esercitazione terminerà il 23 giugno prossimo. 14 aerei provenienti da Stati Uniti, Polonia e Germania sono arrivati alla base aerea di Siauliai, in Lituania. (Beb)