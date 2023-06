Ue-Bulgaria: procuratore Geshev ascoltato a Strasburgo dal gruppo di monitoraggio Libe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Bulgaria, Ivan Geshev, è stato convocato oggi a Strasburgo per essere ascoltato dal gruppo di monitoraggio per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali del Parlamento europeo (Libe). La seduta straordinaria a porte chiuse del gruppo è stata convocata dopo che il Consiglio superiore della magistratura di Sofia ha votato per la destituzione di Geshev. La votazione ha visto 16 voti favorevoli alla destituzione a fronte di 4 contrari, ed è stata fissata dopo che Geshev ha attaccato verbalmente alcuni politici in modo diretto. Il sostituto procuratore Daniela Masheva ha assunto le funzioni di procuratore generale ad interim mentre Ivan Geshev si trova a Strasburgo.(Seb)