Ucraina: ambasciatore moldavo a Roma, la guerra è ingiustificata e non provocata

- La Russia ha iniziato una guerra ingiustificata e non provocata in Ucraina. Lo ha detto l'ambasciatore della Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu, nel corso dell'evento "Il conflitto della Transnistria e il processo di adesione della Repubblica di Moldova all'Unione europea". "La Russia si stava preparando a prendere anche la Transnistria, si stava preparando a coinvolgere le forze russe della Transinistria, ma la situazione si è sviluppata diversamente grazie alla resistenza dell'Ucraina", ha detto Urecheanu. "La guerra ha demistificato la grandezza dell'esercito russo e la sua capacità di raggiungere militarmente i suoi obiettivi", ha aggiunto l'ambasciatore moldavo. (Res)