Turismo: per 25 anni Onlus di Federalberghi Roma nasce nella Capitale la "camera d'hotel sospesa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tradizione di Napoli, per riaffermare il più autentico senso di ospitalità di Roma. Così come sotto il Vesuvio si usa da sempre lasciare nei bar il cosiddetto "caffè sospeso", cioè pagato, per altri avventori in eventuali difficoltà economiche, ora gli alberghi della Capitale lanciano la "camera d'hotel sospesa", impegnandosi a costruire un fondo comune creato dagli albergatori per gli albergatori allo scopo di sostenere gli hotel che ospitino gratis malati e famigliari di persone in cura negli ospedali di Roma. L'iniziativa nasce sotto le insegne della Onlus di Federalberghi Roma "Soggiorno Sereno Sandro Gabbani", che da ormai 25 anni garantisce assistenza materiale e umana a chi ne ha bisogno negli hotel della città associati a Federalberghi. (segue) (Com)