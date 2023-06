Turismo: per 25 anni Onlus di Federalberghi Roma nasce nella Capitale la "camera d'hotel sospesa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre 125.000 pernottamenti gratuiti offerti in un quarto di secolo, importanti donazioni a diversi ospedali della Capitale e fondi raccolti attraverso il 5 x 1000, l'attuale alto numero di turisti in visita a Roma sta oggi rendendo concretamente difficile per molte strutture, specie le più piccole, trovare stanze da destinare a chi ne ha bisogno: è nata così l'iniziativa della "camera sospesa", grazie al quale anche chi al momento non può offrire camere ha modo di sostenere i colleghi e partecipare attivamente ad un progetto solidale che racchiude in sé il vero e più profondo significato del termine ospitalità. (segue) (Com)