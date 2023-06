Roma: consuma alcolici e tenta di estorcere soldi al commerciante, arrestato 42enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha bevuto alcolici e, oltre a rifiutarsi di pagare il conto, ha tentato anche di rapinare il commerciante. E' accaduto ieri pomeriggio in un negozio di vicinato nei pressi di via Radicofani a Roma. L'uomo, dopo aver consumato diverse bottiglie di birra è stato invitato dal gestore dell’attività commerciale, un cittadino del Bangladesh a saldare quanto consumato. Tale richiesta ha portato una reazione violenta dell’uomo che, prima ha minacciato di morte il gestore e poi ha minacciato di distruggere il locale se non gli avesse consegnato del denaro. al rifiuto del commerciante bengalese l’uomo lo ha colpito alla testa con una bottiglia. Nel frattempo alcuni passanti che hanno notato la scena hanno chiamato il 112 e l’intervento di una pattuglia di carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma ha permesso di contenere il soggetto, un romano di 42 anni in evidente stato di alterazione, che dopo aver colpito i militari con calci, pugni e sputi, ha rifiutato di fornire le proprie generalità. Una volta bloccato il 42enne è stato identificato e arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’uomo è gravemente indiziato di tentata estorsione, lesioni e resistenza ad un pubblico ufficiale. (Rer)