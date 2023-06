Imprese: Asseprim, un'azienda su due vuole investire in sostenibilità entro quest'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerge con Asseprim Focus, infatti, il 66 per cento delle imprese dei servizi professionali ritiene che ci sia una mancata corrispondenza tra l'attenzione posta alla sostenibilità e i comportamenti effettivamente attuati in questo senso. "Asseprim – rileva Bellini – da anni è impegnata con i propri associati a diffondere, tramite iniziative ed eventi, il valore e l'importanza della sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Ecco perché il 20 giugno organizziamo (in Confcommercio Milano, corso Venezia 47) l'incontro In-Sostenibilità. Oltre la tutela ambientale: crescita economica e sviluppo sociale: un percorso aperto a tutte le aziende interessate che permetterà, attraverso diverse case history, di comprendere le best practice da implementare e come trarre benefici immediati per il proprio modello di business". (Com)