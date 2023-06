Regno Unito: tre persone morte a Nottingham, arrestato un sospettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state trovate morte a Nottingham, nell'Inghilterra centrale, e altre tre sono rimaste ferite dopo essere state investite da un furgone in episodi che la polizia reputa collegati. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. La polizia britannica ha chiuso alcune vie del centro della città e ha arrestato un uomo di 31 anni con l'accusa di omicidio. Gli agenti sono stati chiamati a Ilkeston Road subito dopo le 4 del mattino (ora locale), dove due persone sono state trovate morte per strada. Un altro uomo è stato trovato morto successivamente in Magdala Road. Le forze dell’ordine sono state chiamate anche in Milton Street, dove un furgone ha tentato di colpire tre persone, ricoverate in ospedale. Il capo della polizia di Nottingham, Kate Meynell, ha dichiarato: "Questo è un incidente orribile e tragico. Riteniamo che questi tre incidenti siano tutti collegati e abbiamo un uomo in custodia". (Rel)