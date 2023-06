Sanità: per Giornata donatore sangue domani servizio emotrasfusione del Gemelli con Avis e Olgiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs si celebra la Giornata mondiale del donatore con una speciale raccolta sangue a favore dei pazienti ricoverati. Domani, mercoledì 14 giugno, dalle ore 8 alle ore 12, sarà possibile donare anche presso l'autoemoteca collocata nel piazzale antistante all'ingresso principale del Policlinico Gemelli, in collaborazione con l'Avis comunale e la associazione F. Olgiati, che saranno presenti per sensibilizzare visitatori e accompagnatori sulla importanza dell'atto della donazione. La Giornata mondiale del donatore è stata istituita nel 2005 dall'Organizzazione mondiale della Sanità per sensibilizzare sull'importanza che i donatori di sangue, volontari, periodici, non retribuiti, rivestono per quanti necessitano di trasfusioni sicure. La data della ricorrenza è stata scelta perché giorno di nascita di Karl Landsteiner, nato a Vienna nel 1868, e insignito del premio Nobel per la medicina nel 1930 per la scoperta dei gruppi sanguigni ABO. (segue) (Com)