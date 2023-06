Sanità: per Giornata donatore sangue domani servizio emotrasfusione del Gemelli con Avis e Olgiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai dati pubblicati dal Centro nazionale sangue per il 2021, i donatori di sangue sono stati 1.653.268, in lieve crescita rispetto al 2020 ma in calo rispetto agli anni pre-covid - spiega la professoressa Luciana Teofili, Direttore Uoc Emotrasfusione del Policlinico Gemelli e Associato di Malattie del sangue all'Università Cattolica -. Il 92 per cento del totale è rappresentato da donatori iscritti alle associazioni di volontari. I nuovi donatori purtroppo sono stati 267.949 (-6,7 per cento rispetto al 2019). Anche i donatori più giovani, dai 18 ai 25 anni, costituiscono oggi una frazione più bassa dell'intera popolazione dei donatori rispetto agli anni pre-Covid". Negli ultimi anni si è osservato un mancato ricambio generazionale nelle fila dei donatori e anche se in parte il fenomeno è legato al progressivo invecchiamento della popolazione, è ai giovani che dobbiamo rivolgerci. "La giornata – prosegue la professoressa Teofili - ha quindi come obiettivo primario coinvolgere e mobilitare questa fascia di popolazione sull'essenzialità della risorsa sangue e sull'imprescindibilità della cultura del dono". (segue) (Com)