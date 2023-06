Sanità: per Giornata donatore sangue domani servizio emotrasfusione del Gemelli con Avis e Olgiati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni anno in Italia vengono effettuate circa 2.500.000 donazioni di sangue intero e 500.000 donazioni di emocomponenti in aferesi (plasma, piastrine o globuli rossi) e ogni giorno vengono trasfuse circa 7.900 unità, tra globuli rossi, plasma o piastrine. "Nel nostro solo Policlinico – continua la professoressa Teofili - ogni anno vengono trasfuse circa 20.000 unità di globuli rossi, 4.000 unità di piastrine e 5.000 unità di plasma". "A fronte della introduzione di terapie cellulari sofisticate, o di strumenti di chirurgia sempre più precisi, - conclude la professoressa Luciana Teofili - la trasfusione rimane un atto terapeutico indispensabile e insostituibile per molti pazienti: dalle vittime di incidenti stradali, a coloro che vengono sottoposti a trapianti di organo o di cellule staminali, ai pazienti che richiedono chemioterapia, a quelli con malattie ematologiche, fino ai piccoli neonati prematuri. Donare significa avere questa consapevolezza". (Com)