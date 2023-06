Moldova: ambasciatore Urecheanu, integrazione Ue è fattore per riunificazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'integrazione della Modova nell'Unione europea porterebbe prosperità e sarebbe un fattore per creare la riunificazione del Paese. Lo ha detto l'ambasciatore moldavo in Italia, Anatolie Urecheanu, nel corso dell'evento "Il conflitto della Transnistria e il processo di adesione della Repubblica di Moldova all'Unione europea". "L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha affermato che, così come Cipro è entrata a far parte dell'Ue con un problema territoriale, la Moldova può fare altrettanto", ha affermato Urecheanu. "L'Europa solo con la solidarietà potrà superare tutte le sfide", ha aggiunto l'ambasciatore moldavo. (Res)