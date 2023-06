Imprese: Gualtieri, accordo con Leonardo contrasta dispersione scolastica e disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sottoscritto da Leonardo con Città metropolitana di Roma e Regione Lazio consente di abbattere la dispersione scolastica e di contrastare la disoccupazione. Lo ha detto il sindaco di Roma e di Città metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della firma dell'accordo a Palazzo Valentini. "È un bellissimo accordo per aiutare i giovani a entrare nel mercato del lavoro e formare le competenze che servono nel mercato del lavoro di oggi - ha detto Gualtieri -. Con questo accordo Leonardo ci aiuta a sviluppare un laboratorio ad Acilia nel centro di formazione professionale di Città metropolitana di Roma: saranno formati giovani, tra i 14 e i 18 anni, specializzati nella cyber security e che poi potranno entrare nel mercato del lavoro a partire da Leonardo. È una competenza molto richiesta ma ci sono poche persone che si formano in questo ambito. Allo stesso tempo siamo in un territorio di Roma dove ci sono tassi di dispersione scolastica e disoccupazione giovanile molto alti. Con questo primo accordo ad Acilia, che vogliamo sviluppare in altre zone, facciamo incontrare il bisogno di formazione e lavoro dei giovani con la necessità di reperire le competenze che servono di più nel mercato del lavoro, e che sono utili non solo alle imprese ma a tutta la società". (Rer)