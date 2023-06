Russia: ambasciata a Roma ha tenuto un ricevimento solenne per la festa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri si è tenuto a Roma un ricevimento solenne in occasione della giornata della Russia. Lo ha reso noto un comunicato dell’ambasciata della Federazione Russa a Roma. Per la prima volta dopo molti anni si è svolto nello storico edificio dell'ambasciata in via Gaeta 5, dove dal 1902 ha sede la rappresentanza diplomatica della Russia. “Gli ospiti dell'evento sono stati ambasciatori di Stati amici, responsabili di organizzazioni internazionali accreditate a Roma, responsabili di missioni estere russe, associazioni di connazionali, rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale, scientifico e culturale, educativo dell'Italia, giornalisti e blogger russi e italiani”, si legge. L'ambasciatore ha salutato in particolar modo i connazionali presenti. Nonostante le difficoltà, non hanno perso patriottismo, senso di coinvolgimento nella sorte del Paese, orgoglio per la Patria e desiderio di essere "sulla stessa lunghezza d'onda" con essa nei pensieri e nelle azioni, afferma il comunicato. (Res)