Giappone: indice Nikkei sopra i 33mila punti per la prima volta in 33 anni

- L'indice azionario giapponese Nikkei ha chiuso la giornata di contrattazioni odierna a 33.018,65 punti, sopra la soglia di 33mila punti per la prima volta da 33 anni a questa parte. A guidare il rialzo dell'indice sono stati i titoli azionari: SoftBank Group ha registrato un balzo del 5,25 per cento, e Avantest del 4,79 per cento. In forte rialzo anche Toyota, che ha guadagnato il 4,99 per cento dopo aver annunciato piani per la commercializzazione di veicoli elettrici di nuova generazione dal 2026. L'indice azionario giapponese ha superato il mese scorso la soglia di 30mila punti ai massimi dal 1990, al culmine della "bubble era" il cui scoppio innescò nel Paese decenni di deflazione e stagnazione economica. Il forte rialzo dell'indice, che riunisce 225 titoli azionari, è stato alimentato dalla soluzione alla crisi del debito federale negli Stati Uniti. (Git)