Ue: ex ministra Esteri spagnola, importante confronto con Cina su cambiamento climatico

- Senza la Cina, non c’è soluzione al cambiamento climatico, motivo per cui bisogna mantenere un dialogo con Pechino. Lo ha detto l’ex ministra degli Esteri spagnola Arancha Gonzalez Laya, intervenendo alla sesta edizione dei Dialoghi Italo-francesi per l’Europa, dal titolo “Italia e Francia: insieme per affrontare le grandi sfide europee”. In materia economica, Gonzalez Laya ha ricordato come “il protezionismo non protegge” e anzi è importante concludere accordi bilaterali e multilaterali a livello commerciale, a cominciare da quello Ue-Mercosur. L’ex ministra spagnola ha poi evidenziato come sia centrale “la competitività europea”. (Res)