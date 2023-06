© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'operaio al lavoro in un cantiere stradale sulla tratta Desenzano del Garda - Brescia sull'autostrada A4 è stato investito da un mezzo pesante di passaggio. È successo poco prima delle 10 di questa mattina e per l'uomo, la cui età non è ancora nota, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. (Com)