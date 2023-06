Roma: M5s, a Villa Pamphilj lago sta scomparendo, sindaco e assessora intervengano subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Ormai è un triste dato di fatto: il mitico laghetto di Villa Doria Pamphilj sta scomparendo. Le sue sponde sono aride, i canali ricoperti di fango e si teme la moria di animali nei mesi più caldi che stanno per arrivare. Così in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco, M5s, e i consiglieri del M5s Municipio Roma XII, Alessandro Galletti e Lorenzo Di Russo. "Ci uniamo al grido di dolore e allo sgomento dei cittadini fruitori del Parco e degli amici animalisti e ci rivolgiamo al sindaco Gualtieri e all'assessore all'Ambiente Alfonsi affinché intervengano al più presto per scongiurare il peggio ed evitare la catastrofe di questo preziosissimo ecosistema capitolino. Chiediamo quindi che venga ripristinata quanto prima una corretta alimentazione della fontana, del canale e del lago per evitare le morie degli animali: ricordiamo che il lago del Belvedere è uno scrigno di biodiversità; vi soggiornano anatidi (anche di passo) e aironi, oltre che pesci, tartarughe, rane, nonché il rospo comune Bufo Bufo che è specie protetta dalla convenzione di Berna. Insomma, la biodiversità del più grande parco pubblico di Roma va assolutamente tutelata: se non si prenderanno provvedimenti, con l'arrivo dell'estate la situazione non potrà che peggiorare", concludono gli esponenti M5s.(Com)