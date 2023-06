Università: Politecnico Milano, una Maserati a guida autonoma alla prossima Mille Miglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pietra miliare nell'ambito della ricerca e sperimentazione dei veicoli autonomi su strade pubbliche. È il progetto "1000 Miglia Autonomous Drive" (1000-MAD), che ha come protagonista la vettura a guida autonoma allestita dal Politecnico di Milano, presentata l’11 giugno 2023 nel Villaggio 1000 Miglia a Brescia, che verrà usata per la sperimentazione lungo il tracciato della storica corsa automobilistica. La nuovissima Maserati MC20 Cielo, opportunamente equipaggiata dal team di ricerca del Politecnico di Milano con tutti i componenti tecnologici necessari per renderla autonoma, si cimenterà nel percorso completo della 1000 Miglia 2023, affrontando alcuni tratti in modalità di guida autonoma, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Il ruolo di “supervisore” a bordo vettura (necessario per poter effettuare la sperimentazione) sarà affidato a Matteo Marzotto, che ricorderà i 70 anni della vittoria dello zio Giannino nella 1000 Miglia del 1953. La 1000 Miglia del 2023 rappresenta solo la fase iniziale di questo ambizioso progetto, e sarà seguita da un anno di intensa sperimentazione e perfezionamento della tecnologia, con l’obiettivo di raggiungere, per la 1000 Miglia 2024, la capacità di percorrere tutti gli oltre 1500 Km di tragitto in modalità totalmente autonoma. (segue) (Com)