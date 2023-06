Tlc: attivato il primo utente del ‘’Piano Italia a 1 Giga’’ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme a nostri clienti-partner – prosegue Lo Nostro – abbiamo avviato una serie di iniziative volte a diffondere ed intensificare l'adozione della connessione Ftth, un prodotto che oltre a portare vantaggi economici e prestazionali a chi lo utilizza, sia esso un privato cittadino o una azienda, ha anche un minor impatto ambientale rispetto alle altre tipologie di connessione ed è quindi più in linea con quella cultura delle sostenibilità che tutti noi vorremmo vedere ricoprire un ruolo sempre più importante all'interno della dinamica delle nostre decisioni di acquisto o di investimento". Con 13,5 milioni di unità immobiliari già connesse alla sua nuova rete in fibra, Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica Ftth e tra i leader in Europa. In virtù del suo modello wholesale only l'azienda non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati. Il piano complessivo dell'azienda, tra investimento privato e pubblico, vale oltre 15 miliardi di euro. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 240 città e circa 5.000 piccoli comuni. Da pochi giorni, in questo elenco compaiono anche le prime località individuate nell'ambito del "Piano Italia a 1 Giga" partito alla fine dello scorso anno. (Com)