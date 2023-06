Berlusconi: un minuto di silenzio in Consiglio regionale del Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il Consiglio comunale di Torino anche il Consiglio regionale del Piemonte ha deciso di osservare un minuto di silenzio per commemorare la morte di Silvio Berlusconi. "Con la sua morte se ne va un pezzo di storia del nostro paese - ha affermato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia -. La sua discesa in campo nel 1994 ha stravolto il modo di interpretare la politica, di come ascoltare i bisogni dei cittadini", ha concluso. (Rpi)