Milano: a Lambrate due patti di collaborazione per una città a misura di bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due Patti di collaborazione tra il Comune di Milano e le scuole primarie "Elsa Morante" di via Pini e "Antonio Scarpa" di via Clericetti, per promuovere l'autonomia di movimento e la didattica all'aperto come bene comune per i bambini e le bambine dell'ICS 'Scarpa' del Municipio 3, nel quartiere di Lambrate. Con i due Patti, coordinati e facilitati da Cooperativa Spaziopensiero, si realizzeranno interventi di sensibilizzazione della comunità, di formazione e urbanistica tattica. Oltre che delle bimbe e dei bimbi, si prevede il coinvolgimento di insegnanti, genitori, quartiere, Amministrazione comunale e municipale. "A scuola ci andiamo da soli" e "Aule all'aperto" nascono dal programma "Abitare la città", avviato nel 2021 grazie al partenariato tra Associazione Caracol, Codici Ricerca e Intervento, Cooperativa Spaziopensiero, alla collaborazione di Associazione Hypereden e al supporto di Fondazione di Comunità. Si tratta di un progetto che mette al centro la corporeità di bambine e bambini, facilitando la riappropriazione degli spazi attraverso percorsi di cittadinanza attiva con le scuole, con le famiglie e con il territorio. L'obiettivo di finalizzare l'autonomia di movimento per i più piccoli ha registrato sin dalla fase sperimentale un'adesione ampia e crescente, portando alla partecipazione delle realtà che hanno siglato il patto, l'Associazione Amici delle scuole Cairoli e Scarpa, il Comitato genitori Elsa Morante, l'Associazione VIVA! Valvassori Peroni, Brand for the City srl e Assimpredil-ANCE che hanno finanziato gli interventi di urbanistica tattica e coinvolto la comunità. (segue) (Com)