Milano: a Lambrate due patti di collaborazione per una città a misura di bambini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prerogative indispensabili sono la presenza e la possibilità di esplorare la natura, la città, il mondo al di fuori delle aule e degli spazi chiusi della scuola, da realizzare attraverso la posa di arredi (sedute e lavagne) e di elementi di riconoscimento, quali stendardi all'interno del Parco Folli e del cortile della scuola. "Due importanti progetti – dichiara l'assessora alla Partecipazione Gaia Romani – che vanno a migliorare gli spazi pubblici adiacenti alle scuole, per favorire l'autonomia di movimento di bambine e bambini e la loro formazione, attraverso una didattica all'aperto. La firma di questi due Patti di collaborazione, con il Municipio 3, diverse realtà associative e del mondo della scuola, è la prova di come l'incontro e la collaborazione dal basso siano fondamentali per costruire, insieme all'Amministrazione, una Milano sempre più capace di rispondere a bisogni e desideri di ogni persona, grande e piccola". (Com)