Cina: banca centrale ha tagliato tasso di prestito a breve termine

- La banca centrale della Cina (Pboc) ha tagliato oggi il tasso di prestito a breve termine per la prima volta in dieci mesi, nel tentativo di incentivare la fiducia del mercato e una decisa ripresa post-pandemica. L’istituto ha tagliato il tasso a sette giorni di 10 punti base all’1,9 per cento, con un’iniezione di liquidità pari a 279,97 milioni di dollari. Benché sia insolito che i tassi a breve termine vengano adeguati prima di quelli a un anno o di altri strumenti a lungo termine, l’iniziativa non ha colto completamente di sorpresa i mercati. Stando all’analista Ken Cheung, della giapponese Mizuho Bank, la Banca potrebbe aver agito anche in vista della riunione tra i funzionari della Federal reserve, in programma questa settimana. (Cip)