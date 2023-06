Austria-Slovenia: premier Golob in visita ufficiale a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro sloveno Robert Golob sarà oggi in Austria per la sua prima visita ufficiale, nella quale incontrerà il cancelliere Karl Nehammer e il presidente del Parlamento Wolfgang Sobotka. La situazione della minoranza slovena in Austria, i rapporti bilaterali, l'energia, il futuro dell'area Schengen, la guerra in Ucraina e i Balcani occidentali saranno i temi dei colloqui di Vienna, come ha riferito l'agenzia di stampa "Sta". (Seb)