Mar Cinese Meridionale: Pechino ha inviato pattugliatore vicino alle Isole Paracelso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pattugliatore marittimo Haixun 03, battente bandiera cinese, è arrivato ieri nei pressi delle Isole Paracelso, uno degli arcipelaghi contesi nel Mar Cinese Meridionale. La nave è arrivata l’11 giugno nei pressi dell'Isola di Woody e pattuglierà le acque circostanti fino all'inizio di luglio, secondo la stampa statale cinese. La Haixun 03 è gestita dall’Amministrazione per la sicurezza marittima di Hainan. Il suo equipaggio ha il compito di ispezionare rotte e strutture di navigazione, nonché apparecchiature per telecomunicazioni. Nell’ambito della missione sarà dedicata particolare attenzione al contrasto dei crimini marittimi e delle calamità naturali. La Cina rivendica quasi l'intero Mar Cinese Meridionale, e nel 2012 ha istituito il comune di Sansha sull'Isola di Woody per amministrare il territorio. Il controllo dell’isola è stato ottenuto dopo una breve guerra con il Vietnam del Sud nel 1974. (Cip)