Taiwan: forze armate Cina avviano esercitazione a nord dell'isola

- Le forze armate della Cina hanno iniziato oggi una serie di esercitazioni nel Mar Cinese Orientale, a nord di Taiwan, in risposta all’addestramento degli Stati Uniti e dei loro alleati nel Pacifico Occidentale. Stando ad un avviso emesso dall’Amministrazione cinese per la sicurezza marittima, la navigazione è stata interdetta al largo della città di Taizhou, nella provincia orientale di Zhejiang, dove sono previste operazioni a fuoco vivo. Alcune manovre, che interessano anche le Isole di Dachen, saranno completate in giornata, mentre altre si protrarranno fino a domani. (Cip)