Berlusconi: Calenda, commemorazione tra inutile rancore e beatificazione, nel mezzo la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il modo in cui si commemora un uomo pubblico è inevitabilmente lo specchio del paese piuttosto che della persona che è mancata. Nel caso di Berlusconi convivono l’inutile rancore e la negazione ostinata del riconoscimento di ogni qualità e la beatificazione parolaia, anche ad opera degli avversari di ieri, fatta spesso solo per opportunismo politico. Nel mezzo la verità, la misura e il decoro. Riposi in pace". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)