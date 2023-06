Sardegna: Carabinieri Nas Cagliari sequestrano studio medico abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari hanno concluso un'indagine complessa che ha portato alla denuncia alla la Procura della Repubblica del capoluogo sardo di un uomo di 50 anni che si spacciava per neurologo, nonostante non avesse alcuna qualifica professionale. Sulla base delle prove raccolte fino ad ora, è emerso che l'uomo aveva aperto uno studio medico specializzato nel delicato settore della neurologia. Di conseguenza, è stato disposto il sequestro dell'immobile in cui riceveva i suoi pazienti e si è interrotta l'attività per evitare qualsiasi pericolo per la salute pubblica e il benessere delle persone che, in buona fede, credevano di rivolgersi a un medico neurologo qualificato. L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari e le indagini preliminari sono ancora in corso per acquisire ulteriori prove sul comportamento dell'individuo in questione. (Rsc)