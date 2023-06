Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso per nubi a media e bassa quota. Precipitazioni insistenti anche a carattere di rovescio o locale temporale nella notte sui settori occidentali, al mattino deboli diffusi sui settori di montagna e bassa pianura occidentale, in estensione irregolare anche alla bassa pianura nella seconda parte della giornata. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra 16 e 18°C, massime tra 23 e 26°C. (Rem)