Taiwan: forze armate Cina disturbano comunicazione radio della presidente Tsai

- Le forze armate della Cina hanno interrotto una comunicazione radiofonica tra la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, e una ufficiale dell’aeronautica militare dell’isola. L’incidente si è verificato il 9 giugno, a margine della visita condotta dalla presidente nel sud dell’isola per ispezionare le truppe in vista del Festival delle barche drago, in calendario la settimana prossima. Un filmato trasmesso dai media locali mostra Tsai mentre contatta radiofonicamente l'ufficiale per ricevere aggiornamenti su un pattugliamento. Alle parole “Hotel Delta, parla la presidente” è seguito un inaspettato avvertimento dell’Aeronautica militare cinese, che denunciava una “intrusione nello spazio aereo e una grave violazione della sovranità”. Parole accolte con un sorriso da Tsai, che ha proseguito la conversazione invitando l’ufficiale a mantenere alta l’allerta. In una dichiarazione pubblicata ieri, l’aeronautica taiwanese ha fatto sapere che le interazioni tra Tsai e l’Esercito popolare di liberazione sono state frutto dell’accidentale sovrapposizione di due canali, e che il messaggio delle forze armate cinesi sembrava rivolto a qualcun altro. “Tsai stava ricorrendo ad una linea radio esclusiva dedicata alla prontezza al combattimento per comunicare, mentre l’aviazione cinese stava utilizzando una frequenza di emergenza”. Un’intercettazione deliberata della conversazione è stata esclusa anche dal primo ministro Chen Chien-jen. (Cip)