- Cielo fino al mattino nuvolosità diffusa, dal pomeriggio in attenuazione in pianura fino a irregolarmente nuvoloso, nubi persistenti in montagna. Precipitazioni deboli sui rilievi e Appennini, assenti o poco probabili in pianura. Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime intorno a 16 °C, massime intorno a 25 °C. (Rem)