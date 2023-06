Taiwan: pubblicata versione aggiornata del manuale di protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Taiwan hanno pubblicato una versione aggiornata del manuale di protezione civile, dopo che la prima è stata travolta dalle critiche perché “scollata dalla realtà”. Il direttore dell'Agenzia per la mobilitazione della difesa a tutto campo del ministero della Difesa, Shen Wei-chih, ha fatto sapere che la versione aggiornata ha quasi raddoppiato i contenuti del manuale, organizzato nelle sezioni: “preparazione in tempo di pace” e risposte alla guerra”. Il testo delinea le misure di sicurezza da adottare nelle situazioni d’emergenza, che comprendono incendi, raid aerei, siccità o crolli. Il manuale è stato pubblicato per la prima volta ad aprile 2022, nel quadro delle crescenti preoccupazioni circa un’offensiva militare cinese nei confronti di Taiwan. I critici della versione originale sostengono che vi fosse un’eccessiva enfasi sulle direttive destinate alle agenzie governative anziché sulle raccomandazioni per la popolazione. (Cip)