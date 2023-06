Regno Unito: Blair e Hauge, Paese a rischio di restare indietro su intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non è riuscito a prevedere la rivoluzione dell'intelligenza artificiale (Ia) e il Paese rischia di diventare "irrilevante” sul tema. È quanto hanno dichiarato l'ex premier britannico Tony Blair e l'ex leader della Camera dei Comuni, William Hague. In un testo, ripreso dal quotidiano "The Times", molto critico nei confronti dell'attuale leadership del Paese, i due hanno affermato che il governo "non è riuscito ad anticipare la traiettoria del progresso", aggiungendo: "Se il Paese non fa il suo gioco rapidamente, c'è il rischio che non recupererà mai". Blair e Hague invocano un aumento dei finanziamenti all’Ia perché solo così “il Regno Unito potrà usare la sua esperienza e la sua posizione globale per guidare lo sviluppo e la regolamentazione della tecnologia". (Rel)